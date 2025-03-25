Путин заявил, что Минобороны думает о возможности ротации военных на СВО

Минобороны изучает вопрос ротации военных в зоне спецоперации на Украине, этот вопрос стоит остро, заявил Владимир Путин. По его словам, за время боевых действий многие мобилизованные стали профессиональными военными, но в вопросе ротации власти будут исходить из реалий на фронте. Кроме того, Путин пообещал, что пострадавшие от ВСУ куряне получат всю необходимую помощь, а также рассказал, какие у России союзники, помимо армии и флота. Подробнее о выступлении президента на Совете по культуре — в материале «Газеты.Ru».