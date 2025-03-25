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Кремль перечислил энергообъекты, попадающие под мораторий на удары

Нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций входят в согласованный Россией и США перечень объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Там уточнили, что речь в том числе идет об электростанциях, подстанциях, трансформаторах, распределителях и насосных станциях.

«Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и по взаимной договоренности может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — говорится в сообщении.

В Белом доме утверждали, что США достигли договоренностей с Россией и Украиной о разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал о передаче Вашингтону перечня объектов, требующих особой защиты.

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