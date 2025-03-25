Главу Гагаузии задержали в аэропорту в Кишиневе

КИШИНЕВ, 25 мар — РИА Новости. Главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, передает молдавский «Пятый канал».
«Гуцул несколько часов находится в аэропорту, ее задерживают, не дали вылететь из страны. Ее паспорт был изъят, и она подверглась тщательному досмотру», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Позднее Национальный антикоррупционный комитет Молдавии сообщил, что Гуцул задержали на 72 часа.
Задержание политика произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул ранее критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале 2025 года, 68% жителей Гагаузии поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12% выступают за европейскую интеграцию.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул.
Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.