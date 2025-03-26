Василия Даниленко вновь избрали главой Неклиновского района

Василий Даниленко вновь стал главой Неклиновского района. Об этом сообщили в местной администрации.
Глава района планирует улучшать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство, экономику и социальную сферу. А также поддерживать здравоохранение и образование.
— Это огромная ответственность и большая честь служить нашему району, работать на благо его жителей, укреплять и развивать родную землю, — отметил Василий Даниленко.
Ранее стало известно, что заместитель министра региональной политики Ростовской области покидает свой пост.