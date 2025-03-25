Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании между Москвой и Киевом

Журналистка спросила у Трампа насчет условий России: «Кремль говорил об условиях, необходимых для мирного соглашения, включая снятие санкций с банков и других компаний» — и поинтересовалась, согласятся ли на это США. «Мы прямо сейчас думаем [об условиях]. Были пять или шесть условий, мы изучаем их все», — ответил президент.