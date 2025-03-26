В США изучают, как журналист попал в чат по операциям в Йемене

«Да, господин президент, вы спросили об [извлеченных] уроках. Я думаю, что уроков много. В этом городе много журналистов, которые сделали себе громкое имя, придумывая ложь о нынешнем президенте, будь то ложь о [сговоре Трампа с] Россией, и этот [Голдберг] в частности, я никогда не встречался с ним, не знаю его, никогда не общался с ним. Мы изучаем его, проверяя, как, черт возьми, он попал в эту комнату (чат — прим. ТАСС)», — отметил Уолтц.
Голдберг опубликовал накануне статью, в которой сообщается, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц (имя помощника президента США по национальной безопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат под названием «Хуситы. Малая группа». По словам Голдберга, в ней состояло 18 человек, в том числе пользователь под ником Джей Ди Вэнс (имя вице-президента США).
В течение нескольких дней в чате велась «увлекательная политическая дискуссия», говорится в статье. Как утверждает редактор, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет (имя шефа Пентагона) опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам, в том числе были перечислены цели, оружие, а также предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.
Как заявил журналист, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз подтвердил ему подлинность группового чата в Signal. «Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем вопрос о том, как случайный номер был добавлен в нее», — заявил Хьюз в ответ на запрос Голдберга.
15 марта США по приказу Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование Вооруженных сил США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.