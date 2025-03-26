В США изучают, как журналист попал в чат по операциям в Йемене

«Да, господин президент, вы спросили об [извлеченных] уроках. Я думаю, что уроков много. В этом городе много журналистов, которые сделали себе громкое имя, придумывая ложь о нынешнем президенте, будь то ложь о [сговоре Трампа с] Россией, и этот [Голдберг] в частности, я никогда не встречался с ним, не знаю его, никогда не общался с ним. Мы изучаем его, проверяя, как, черт возьми, он попал в эту комнату (чат — прим. ТАСС)», — отметил Уолтц.