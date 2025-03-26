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Трамп решил рассекретить данные ФБР о якобы связи его первой кампании с РФ

Президент США Дональда Трамп подписал указ, который рассекречивает данные ФБР, касающиеся начатого в 2016 году расследования приписываемых его штабу связей с Россией. Один из представителей американской администрации в ходе подписания, в свою очередь, подчеркнул, что некоторые данные останутся под грифом секретности.

Источник: AP 2024

«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — сказал Трамп в ходе встречи с новыми послами США (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Речь идет об операции ФБР под кодовым названием «Crossfire Hurricane», проводившейся в 2016—2017 годах. Ее целью стала проверка членов предвыборного штаба Дональда Трампа — Майка Флинна, Пола Манафорта, Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа. В ходе операции ФБР внедрило в окружение республиканского кандидата своего информатора, которому предстояло выяснить, сотрудничают ли они с Россией.

В 2019 Конгрессу США был представлен отчет о первых итогах двухлетнего расследования. Команда бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера не нашла доказательств, свидетельствующих о сговоре с Кремлем сотрудников штаба Дональда Трампа, когда он был еще кандидатом.