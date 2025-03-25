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Парламент Гагаузии проведет срочное заседание

Парламент Гагаузии проведет срочное заседание из-за задержания Гуцул.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 мар — РИА Новости. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента в связи с задержанием в Кишиневе главы автономии Евгении Гуцул.

«В связи с задержанием башкана (глава Гагаузии — ред.) в аэропорту Кишинёва, завтра соберём экстренное заседание Народного собрания, утром, будем думать, что делать», — заявил Константинов журналистам.

Ранее во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.