Трамп: на переговорах в Эр-Рияде по Украине достигнут большой прогресс

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе, достигнутом на переговорах в Саудовской Аравии, посвященных ситуации на Украине.
По его словам, заметные подвижки произошли как в вопросах, связанных с Россией и Украиной, так и на Ближнем Востоке.
Трамп отметил, что обсуждения с Россией и Украиной продолжаются и характеризуются положительной динамикой, выразив надежду на дальнейшее успешное развитие переговорного процесса.
Ранее Кремль сообщил об основных итогах переговоров с США в Эр-Рияде.