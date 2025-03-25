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Трамп: на переговорах в Эр-Рияде по Украине достигнут большой прогресс

Он добавил, что окончательные результаты станут ясны позже.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе, достигнутом на переговорах в Саудовской Аравии, посвященных ситуации на Украине.

По его словам, заметные подвижки произошли как в вопросах, связанных с Россией и Украиной, так и на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что обсуждения с Россией и Украиной продолжаются и характеризуются положительной динамикой, выразив надежду на дальнейшее успешное развитие переговорного процесса.

Ранее Кремль сообщил об основных итогах переговоров с США в Эр-Рияде.