Экс-депутат Рады Царев: Зеленский будет делать все для срыва перемирия

По словам политика, Зеленский сначала будет стараться не допустить перемирия, а если оно все-таки наступит, то попытается его разрушить. Кроме того, он считает, что Зеленский хочет продлить военное положение на Украине, которое заканчивается 9 мая. Царев отметил, что США, скорее всего, будут действовать иначе, и предположил, что до мая перемирие все же может быть достигнуто.