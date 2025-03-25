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Экс-депутат Рады Царев: Зеленский будет делать все для срыва перемирия

На Украине считают, что Зеленский хочет продлить военное положение в стране.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский намерен приложить все усилия, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине не состоялось. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru.

По словам политика, Зеленский сначала будет стараться не допустить перемирия, а если оно все-таки наступит, то попытается его разрушить. Кроме того, он считает, что Зеленский хочет продлить военное положение на Украине, которое заканчивается 9 мая. Царев отметил, что США, скорее всего, будут действовать иначе, и предположил, что до мая перемирие все же может быть достигнуто.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снимок Зеленского на фоне горящего Кремля. Он заявил, что эта фотография ясно показывает духовный уровень и внутреннее состояние украинского лидера. Его слова приводит 360.ru.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик резко высказался о Зеленском после атаки ВСУ на газоконденсатное месторождение в Глебовке в Крыму. Он назвал украинского президента человеком, с которым невозможно договориться. Белик подчеркнул, что нападение на крымские объекты подтверждает бессмысленность попыток вести диалог с главой киевского режима, пишет RT.