Политолог объяснил разницу длительности встреч делегации США с Россией и Украиной

Отношения между Россией и США затрагивают множество тем, поэтому переговоры с американской стороной могут длиться дольше, чем с Украиной. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что повестка встреч с США включает не только украинский конфликт, но и другие важные вопросы. Среди них — ситуация на Ближнем Востоке, проблемы Ирана и санкционная политика.
Эксперт объяснил, что челночная дипломатия работает поэтапно. Сначала посредник выслушивает одну сторону, затем обсуждает её позицию с другой. По его словам, это и может быть причиной долгих встреч российской и американской делегаций. Темы переговоров выходят далеко за рамки одного конфликта.
Отмечается, что после переговоров в Эр-Рияде делегации России и США не сделали совместного заявления. Заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Сергей Чижов рассказал, что причина — позиция Украины. Он сообщил, что стороны обсуждали вопросы 12 часов и даже подготовили документ, но из-за Киева его не приняли. Его слова приводит Life.ru.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Москва и Вашингтон скоро опубликуют новое совместное заявление. Он подчеркнул, что диалог между странами проходит в конструктивном ключе. По его словам, работа продолжается, и её итоги станут известны в ближайшие дни, пишет «Царьград».