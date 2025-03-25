Политолог объяснил разницу длительности встреч делегации США с Россией и Украиной

Отношения между Россией и США затрагивают множество тем, поэтому переговоры с американской стороной могут длиться дольше, чем с Украиной. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что повестка встреч с США включает не только украинский конфликт, но и другие важные вопросы. Среди них — ситуация на Ближнем Востоке, проблемы Ирана и санкционная политика.