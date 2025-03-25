Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Гагаузии Гуцул задержана на 72 часа

Детали инцидента обещают раскрыть в среду.

Источник: Аргументы и факты

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, срок задержания составит 72 часа. Детали инцидента обещают раскрыть в среду, когда будет представлена дополнительная информация о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ситуация уже привлекла внимание общественности и вызвала вопросы относительно возможных обвинений в адрес главы автономии.

Как ранее стало известно, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул не смогла вылететь из страны, ее задержали в аэропорту Кишинева. Журналисты утверждают, что у Гуцул изъяли паспорт, ее подвергли тщательному досмотру без каких-либо объяснений.