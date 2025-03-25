Глава Гагаузии Гуцул задержана на 72 часа

Как ранее стало известно, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул не смогла вылететь из страны, ее задержали в аэропорту Кишинева. Журналисты утверждают, что у Гуцул изъяли паспорт, ее подвергли тщательному досмотру без каких-либо объяснений.