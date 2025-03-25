Глава Гагаузии Гуцул задержана на 72 часа

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, срок задержания составит 72 часа. Детали инцидента обещают раскрыть в среду, когда будет представлена дополнительная информация о причинах и обстоятельствах произошедшего.
Ситуация уже привлекла внимание общественности и вызвала вопросы относительно возможных обвинений в адрес главы автономии.
Как ранее стало известно, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул не смогла вылететь из страны, ее задержали в аэропорту Кишинева. Журналисты утверждают, что у Гуцул изъяли паспорт, ее подвергли тщательному досмотру без каких-либо объяснений.