Кремль: удар по энергетике одной из сторон прекращает действие моратория

Кремль сообщил, что в случае нарушения моратория на удары по энергетическим объектам одной из сторон его действие автоматически прекращается.
Согласно разъяснению, опубликованному пресс-службой президента России, временный мораторий введен на 30 дней с 18 марта 2025 года и может быть продлен по взаимной договоренности.
При нарушении условий соглашения одной из сторон другая получает право отказаться от дальнейшего соблюдения обязательств.
Напомним, Россия и Соединенные Штаты Америки договорились о разработке мер по прекращению ударов по российским и украинским энергетическим объектам на 30 суток. Договоренности могут быть продлены, также страны могут выйти из соглашения, если мораторий не будет соблюдаться одной из сторон.