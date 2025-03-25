Кремль: удар по энергетике одной из сторон прекращает действие моратория

Напомним, Россия и Соединенные Штаты Америки договорились о разработке мер по прекращению ударов по российским и украинским энергетическим объектам на 30 суток. Договоренности могут быть продлены, также страны могут выйти из соглашения, если мораторий не будет соблюдаться одной из сторон.