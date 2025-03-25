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Кремль: удар по энергетике одной из сторон прекращает действие моратория

Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Кремль сообщил, что в случае нарушения моратория на удары по энергетическим объектам одной из сторон его действие автоматически прекращается.

Согласно разъяснению, опубликованному пресс-службой президента России, временный мораторий введен на 30 дней с 18 марта 2025 года и может быть продлен по взаимной договоренности.

При нарушении условий соглашения одной из сторон другая получает право отказаться от дальнейшего соблюдения обязательств.

Напомним, Россия и Соединенные Штаты Америки договорились о разработке мер по прекращению ударов по российским и украинским энергетическим объектам на 30 суток. Договоренности могут быть продлены, также страны могут выйти из соглашения, если мораторий не будет соблюдаться одной из сторон.