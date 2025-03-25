Колесник отметил, что США часто делают громкие заявления, но их словам мало кто верит. По его мнению, Зеленский скоро докажет свою ненадежность, и тогда ему придется столкнуться с последствиями. Депутат напомнил, что Россия уже не раз наносила мощные удары по украинским военным. Он добавил, что расплачиваться за решения украинского лидера приходится простым солдатам, которые устали продолжать бои за его ошибки.