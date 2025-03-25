Россия жестко отреагирует на любое нарушение договоренностей между Украиной и США, касающихся Черного моря и атак на энергетические объекты. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы от комитета по обороне Андрей Колесник. Он считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский не станет выполнять условия соглашения с Вашингтоном, и в этом случае его ждет суровый ответ.
Колесник отметил, что США часто делают громкие заявления, но их словам мало кто верит. По его мнению, Зеленский скоро докажет свою ненадежность, и тогда ему придется столкнуться с последствиями. Депутат напомнил, что Россия уже не раз наносила мощные удары по украинским военным. Он добавил, что расплачиваться за решения украинского лидера приходится простым солдатам, которые устали продолжать бои за его ошибки.
Ранее в Минобороны России сообщили, что 24 марта, когда в Эр-Рияде проходили российско-американские переговоры по урегулированию конфликта на Украине, Киев продолжил атаковать мирные энергетические объекты России. В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников целенаправленно били по инфраструктуре кубанского филиала компании «Россети» в Краснодарском крае.