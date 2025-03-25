Кремль: договоренности с США по Черному морю вступят в силу после отмены санкций

Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли НПЗ и нефтехранилища, АЭС и дамбы ГЭС, а также трубопроводы и другие объекты. Итогом переговоров в Эр-Рияде также стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию. О чем смогли договориться США и Россия в Саудовской Аравии, и почему этим оказался недоволен президент Украины — в материале «Газеты.Ru».