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«Это позор»: США рассекретят расследование ФБР о якобы связях Трампа с Россией на первых выборах

Трамп подписал указ о рассекречивании расследования ФБР о якобы его связи с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинялся американскими представителями в связях с Россией. История тянется с первого президентского срока нынешнего главы государства. Чтобы избежать ложных обвинений, Дональд Трамп приказал рассекретить материалы расследования, проводимого ФБР. Об этом заявил сам американский лидер в ходе встречи с новыми послами США.

Дональд Трамп назвал ситуацию абсурдом и «позором». При этом президент США не пожелал придать огласке все данные по этому делу. Якобы часть из них всё же останется под секретом.

«Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — твердо подытожил Дональд Трамп.

В команде американского лидера, тем временем, произошел разлад. Он связан со скандалом вокруг секретного чата, куда попал редактор журнала The Atlantic. Американские чиновники всё отвергают.