«Это позор»: США рассекретят расследование ФБР о якобы связях Трампа с Россией на первых выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинялся американскими представителями в связях с Россией. История тянется с первого президентского срока нынешнего главы государства. Чтобы избежать ложных обвинений, Дональд Трамп приказал рассекретить материалы расследования, проводимого ФБР. Об этом заявил сам американский лидер в ходе встречи с новыми послами США.
Дональд Трамп назвал ситуацию абсурдом и «позором». При этом президент США не пожелал придать огласке все данные по этому делу. Якобы часть из них всё же останется под секретом.
«Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — твердо подытожил Дональд Трамп.
В команде американского лидера, тем временем, произошел разлад. Он связан со скандалом вокруг секретного чата, куда попал редактор журнала The Atlantic. Американские чиновники всё отвергают.