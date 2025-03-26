Киев передал США список объектов, по которым хочет запрета на удары

Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Соединенным Штатам список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по мнению украинской стороны, должны быть исключены из целей для ударов в ходе конфликта.
Особое внимание на переговорах с представителями Вашингтона в Эр-Рияде было уделено вопросам безопасности инфраструктуры, включая свободное судоходство и сохранение тишины в акватории Черного моря.
Украинская сторона подчеркнула важность защиты портовой инфраструктуры, ожидая, что договоренности о режиме прекращения огня будут распространяться и на эти объекты. По словам Зеленского, США разделяют позицию Киева относительно необходимости обеспечения безопасности гражданского судоходства и запрета на удары по портовым объектам.
Кроме того, Зеленский сообщил, что прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры может начаться уже в ближайшее время. Он отметил, что после публикации соответствующего заявления по итогам встреч стороны могут перейти к режиму тишины в энергетическом секторе. Эти заявления прозвучали в его вечернем видеообращении.
Ранее Кремль сообщил, что в случае нарушения моратория на удары по энергетическим объектам одной из сторон его действие автоматически прекращается.