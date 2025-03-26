Киев передал США список объектов, по которым хочет запрета на удары

Кроме того, Зеленский сообщил, что прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры может начаться уже в ближайшее время. Он отметил, что после публикации соответствующего заявления по итогам встреч стороны могут перейти к режиму тишины в энергетическом секторе. Эти заявления прозвучали в его вечернем видеообращении.