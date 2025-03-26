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Киев передал США список объектов, по которым хочет запрета на удары

Зеленский сообщил, что прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры может начаться уже в ближайшее время.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Соединенным Штатам список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по мнению украинской стороны, должны быть исключены из целей для ударов в ходе конфликта.

Особое внимание на переговорах с представителями Вашингтона в Эр-Рияде было уделено вопросам безопасности инфраструктуры, включая свободное судоходство и сохранение тишины в акватории Черного моря.

Украинская сторона подчеркнула важность защиты портовой инфраструктуры, ожидая, что договоренности о режиме прекращения огня будут распространяться и на эти объекты. По словам Зеленского, США разделяют позицию Киева относительно необходимости обеспечения безопасности гражданского судоходства и запрета на удары по портовым объектам.

Кроме того, Зеленский сообщил, что прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры может начаться уже в ближайшее время. Он отметил, что после публикации соответствующего заявления по итогам встреч стороны могут перейти к режиму тишины в энергетическом секторе. Эти заявления прозвучали в его вечернем видеообращении.

Ранее Кремль сообщил, что в случае нарушения моратория на удары по энергетическим объектам одной из сторон его действие автоматически прекращается.