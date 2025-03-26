Глава Минобороны Украины Умеров сообщил подробности о сделке по «безопасной навигации» на Черном море

Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках переговорных процессов в Саудовской Аравии. Украина и Соединенные Штаты провели технические консультации, главной темой которых стал как раз этот вопрос. Рустем Умеров напомнил, что перемещение Москвой военных судов за пределы восточной части Черного моря будет рассчитываться как нарушение договоренности. Об обязанностях Киева министр обороны Украины не заикнулся.