Глава Минобороны Украины Умеров сообщил подробности о сделке по «безопасной навигации» на Черном море

Украинская и американская стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Для этого Москва и Киев должны прекратить удары по акватории. Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров подтвердил намерения сторон.
Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках переговорных процессов в Саудовской Аравии. Украина и Соединенные Штаты провели технические консультации, главной темой которых стал как раз этот вопрос. Рустем Умеров напомнил, что перемещение Москвой военных судов за пределы восточной части Черного моря будет рассчитываться как нарушение договоренности. Об обязанностях Киева министр обороны Украины не заикнулся.
«Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», — написал Рустем Умеров в соцсети.
В Кремле, между тем, заявили, что сделка вступит в силу лишь после снятия санкций с ряда банков России.