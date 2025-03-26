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Лавров считает, что Уиткофф переоценивает элиты Европы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф умный и энергичный человек, который понял суть конфликта на Украине. Но он переоценивает элиты Европы, которые не хотят, чтобы Киев дал слабину, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Главе дипведомства был задан вопрос, разделяет ли он оптимизм Уиткоффа по поводу того, что перемирие на Украине может быть достигнуто к Пасхе. «Я не стал бы так задавать вопрос. Я понимаю желание Стивена Уиткоффа. Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи», — отметил министр.

Как указал Лавров, «часто сравнивают привычки, традиции Советского Союза с тем, что сейчас тоже проявляется в некоторых странах Запада». «У нас ведь было — “пятилетку в четыре года”. После того как мы отвергли “безбожие” — к Пасхе (наверное, можно было к Рождеству, а тут к Пасхе)», — пояснил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что спецпосланник президента США «понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью» американскому журналисту Такеру Карлсону. «Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят “камнем висеть” на руках Владимира Зеленского, чтобы не позволить ему дать “слабину”, — добавил Лавров.

По словам главы дипведомства, «Зеленский и сам не хочет “давать слабину”. “Он понимает, что дни его сочтены, что его “светлый образ” (как он пытался его строить в народе) давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды (там таких людей тоже немало)”, — заключил Лавров.