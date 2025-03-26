Лавров считает, что Уиткофф переоценивает элиты Европы

Главе дипведомства был задан вопрос, разделяет ли он оптимизм Уиткоффа по поводу того, что перемирие на Украине может быть достигнуто к Пасхе. «Я не стал бы так задавать вопрос. Я понимаю желание Стивена Уиткоффа. Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи», — отметил министр.
Как указал Лавров, «часто сравнивают привычки, традиции Советского Союза с тем, что сейчас тоже проявляется в некоторых странах Запада». «У нас ведь было — “пятилетку в четыре года”. После того как мы отвергли “безбожие” — к Пасхе (наверное, можно было к Рождеству, а тут к Пасхе)», — пояснил он.
Глава МИД РФ подчеркнул, что спецпосланник президента США «понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью» американскому журналисту Такеру Карлсону. «Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят “камнем висеть” на руках Владимира Зеленского, чтобы не позволить ему дать “слабину”, — добавил Лавров.
По словам главы дипведомства, «Зеленский и сам не хочет “давать слабину”. “Он понимает, что дни его сочтены, что его “светлый образ” (как он пытался его строить в народе) давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды (там таких людей тоже немало)”, — заключил Лавров.