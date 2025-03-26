Лавров считает, что Уиткофф переоценивает элиты Европы

Как указал Лавров, «часто сравнивают привычки, традиции Советского Союза с тем, что сейчас тоже проявляется в некоторых странах Запада». «У нас ведь было — “пятилетку в четыре года”. После того как мы отвергли “безбожие” — к Пасхе (наверное, можно было к Рождеству, а тут к Пасхе)», — пояснил он.