Ульянов: Россия не передаст контроль над ЗАЭС Украине или другой стране

Россия категорически исключает возможность передачи Запорожской атомной электростанции под контроль Украины или любой другой страны.
Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале, комментируя заявление российского МИД.
Поводом для реакции послужили сообщения в СМИ о вероятной передаче станции Украине или установлении совместного контроля с участием США или международных организаций. В заявлении МИД РФ четко подчеркнуто, что такой сценарий абсолютно неприемлем.
Ульянов отметил, что суть позиции России можно выразить предельно лаконично: передача ЗАЭС под чужой контроль не рассматривается ни при каких обстоятельствах.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Соединенным Штатам список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по мнению украинской стороны, должны быть исключены из целей для ударов в ходе конфликта.