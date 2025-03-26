Лавров: Уиткофф переоценивает Европу и Зеленского, говоря о перемирии

Лавров раскритиковал позицию ЕС и Зеленского.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф своими высказываниями показал понимание сути конфликта на Украине, однако он переоценивает возможности европейских элит по достижению перемирия. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.
Лавров подчеркнул, что сам Зеленский не стремится к ослаблению своих позиций, осознавая сложности внутренней и международной политики. По словам главы МИД РФ, «светлый образ» украинского президента уже потускнел за пределами радикально настроенных кругов Украины, и его политическое будущее может быть под вопросом.