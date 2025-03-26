Лавров: Уиткофф переоценивает Европу и Зеленского, говоря о перемирии

«Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.