Лавров высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине

Министр отметил, что в начале марта Киев впервые заявил о готовности пойти на 30-дневное прекращение огня и тут же потребовал немедленного согласия Москвы.
«Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь “мяч” на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, “накачать” Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что в один день с заявленным согласием на перемирие Киев запустил рекордное количество дронов по центральным районам России, а Запад это даже не осудил.
По итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США, в котором утверждается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней с возможностью его продления по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.