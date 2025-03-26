Лавров высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине

«Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь “мяч” на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, “накачать” Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — сказал Лавров.