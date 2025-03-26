«Он умный, энергичный человек»: Лавров похвалил Уиткоффа, но признал, что тот переоценивает силы Европы

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф явно уловил суть конфликта на Украине. Однако он сильно переоценивает силы европейских лидеров, которые не хотят допустить слабины главаря киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
Он назвал Стивена Уиткоффа «умным и энергичным». Спецпосланник считает, что все понимают элементарные вещи, но ему это лишь кажется, считает Сергей Лавров. Стивен Уиткофф настроен на заключение перемирия на Украине до Пасхи. Это очень оптимистичное, но вряд ли реальное заявление.
«Я понимаю желание Стивена Уиткоффа. Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи», — заключил Сергей Лавров.
На Украине, между тем, хотят отстранить спецпосланника Дональда Трампа от участия в переговорном процессе. В Раде недовольны заявлением Стивена Уиткоффа о возможном признании Вашингтоном новых регионов России.