«Он умный, энергичный человек»: Лавров похвалил Уиткоффа, но признал, что тот переоценивает силы Европы

Он назвал Стивена Уиткоффа «умным и энергичным». Спецпосланник считает, что все понимают элементарные вещи, но ему это лишь кажется, считает Сергей Лавров. Стивен Уиткофф настроен на заключение перемирия на Украине до Пасхи. Это очень оптимистичное, но вряд ли реальное заявление.