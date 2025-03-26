«Доверяй, но проверяй»: Сергей Лавров ответил заповедью Рейгана на вопрос о выстраивании отношений с США

Россия продолжит руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй» в отношениях с Соединёнными Штатами. Подобное заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.
«Доверяй, но проверяй». Это великая заповедь [экс-президента США Рональда] Рейгана. [Американский лидер] Дональда Трамп о ней вспоминал. Мы ее не забудем", — пояснил глава российского МИД.
Ранее Лавров заявил, что Вашингтон осознает свою силу в вопросе прекращения терактов и обстрелов гражданских объектов со стороны Киева.
24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Разговор завершился после рекордных 12 часов консультаций. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Американскую — представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Позднее американцы заявили, что «стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня».