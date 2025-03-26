Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Доверяй, но проверяй»: Сергей Лавров ответил заповедью Рейгана на вопрос о выстраивании отношений с США

Сергей Лавров: РФ не забудет фразу «доверяй, но проверяй» при диалоге с США.

Источник: Комсомольская правда

Россия продолжит руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй» в отношениях с Соединёнными Штатами. Подобное заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Доверяй, но проверяй». Это великая заповедь [экс-президента США Рональда] Рейгана. [Американский лидер] Дональда Трамп о ней вспоминал. Мы ее не забудем", — пояснил глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон осознает свою силу в вопросе прекращения терактов и обстрелов гражданских объектов со стороны Киева.

24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Разговор завершился после рекордных 12 часов консультаций. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Американскую — представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Позднее американцы заявили, что «стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня».