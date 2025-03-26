Минторг США внес в санкционный список 70 компаний из пяти стран

Министерство торговли США расширило санкционный список, включив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ. Информация об этом содержится в официальном документе, опубликованном Бюро промышленности и безопасности (BIS).
По данным ведомства, внесенные в список компании рассматриваются как угроза национальной безопасности и внешней политике США. Среди них — 42 китайские организации, включая научно-исследовательские институты, которые участвуют в разработке гиперзвукового оружия и квантовых технологий. Эти структуры обвиняются в поставках продукции для нужд китайской армии, а также в сотрудничестве с уже санкционированными компаниями Huawei и HiSilicon.
Помимо этого, под санкции попали 19 компаний из Пакистана, которые, по утверждению американских властей, связаны с ядерной и ракетной программами страны. Расширение списка отражает стремление США усилить контроль над экспортом и противодействовать технологическому развитию потенциальных противников.
Ранее Белый дом пообещал России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.