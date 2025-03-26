«Позорное явление»: Лавров раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте за позицию по Гренландии

«Генсекретарь НАТО Марк Рютте… выразил надежду, что США не будут впутывать НАТО в тему Гренландии. Что это получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов НАТО и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью Первому каналу.