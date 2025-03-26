«Позорное явление»: Лавров раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте за позицию по Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался высказываться на тему возможной принадлежности Вашингтону Гренландии. Он испугался то ли всеобщего осуждения, то ли президента США Дональда Трампа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посмеялся над такой шаткой позицией генсека НАТО, назвав его «смешным и жалким».
Глава МИД РФ обратил внимание на яркие заявления Марка Рютте по Украине. Генсек НАТО свободно говорит о нуждах и требованиях, выдвигаемых Киевом, хотя он даже не входит в альянс. То есть Марка Рютте заботит целостность Украины, а Дании — нет. Странно, ведь именно вторая состоит в НАТО и нуждается в гарантиях безопасности.
«Генсекретарь НАТО Марк Рютте… выразил надежду, что США не будут впутывать НАТО в тему Гренландии. Что это получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов НАТО и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
Спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа министр РФ, наоборот, похвалил за позицию по украинскому вопросу. Однако представителю не стоит думать, что все такие же умные, как он сам.