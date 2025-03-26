Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

«А если это революция, что это значит? Мне тогда трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство. Так же, как было после крушения Российской империи, после революции 1917 года, возникает новое государство. А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали», — сказал президент России.