Лавров: США хотят привлечь Китай к переговорам с Россией по СНВ

Лавров заявил о вовлечении Китая в диалог США и РФ.
США стремятся включить Китай в переговоры по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), однако решение должен принять Пекин. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
«Президент США Дональд Трамп… говорит, что Китай надо привлекать к этим переговорам. У нас была такая позиция: во-первых, это дело Пекина. Как он решит, мы с полным уважением отнесемся к его выбору», — отметил глава МИД в беседе с Первым каналом. Лавров также сказал, что Россия готова сотрудничать с Китаем в рамках международной безопасности.
Дополнительные комментарии министра касались различий в ядерных арсеналах между странами. Лавров указал, что ядерный арсенал Китая значительно меньше по сравнению с арсеналами США и России, и обсуждение включения Китая в переговоры возможно после достижения сопоставимого уровня.
Глава Министерства иностранных дел России также выразил мнение, что Стивен Уиткофф, специальный представитель президента США, верно осознает ключевые аспекты конфликта в Украине. Однако, по словам Лаврова, Уиткофф преувеличивает способности европейских лидеров к достижению перемирия.