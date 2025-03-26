Лавров: США хотят привлечь Китай к переговорам с Россией по СНВ

«Президент США Дональд Трамп… говорит, что Китай надо привлекать к этим переговорам. У нас была такая позиция: во-первых, это дело Пекина. Как он решит, мы с полным уважением отнесемся к его выбору», — отметил глава МИД в беседе с Первым каналом. Лавров также сказал, что Россия готова сотрудничать с Китаем в рамках международной безопасности.