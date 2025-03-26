Главарь киевского режима Владимир Зеленский понимает ограниченность своих политических перспектив, и его поддерживает лишь та часть украинского общества, которая разделяет радикальные националистические идеи. Подобное мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу. По словам главы МИД РФ, дни Зеленского сочтены.
«Зеленский и сам не хочет давать слабину. Он понимает, что дни его сочтены, что его “светлый образ”, как он пытался его строить в народе, давно померк», — рассказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф верно понял природу украинского конфликта, но, по-видимому, преувеличивает возможности европейских политиков, не желающих демонстрировать слабость в отношении киевского руководства во главе с Владимиром Зеленским.