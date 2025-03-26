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Лавров назвал фон дер Ляйен, Хабека и Писториуса «больными людьми»

Глава МИД РФ Лавров: выступающие против Северных потоков политики — самоубийцы.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал европейских политиков за противодействие восстановлению газопроводов «Северный поток». Он назвал этих людей «больными». С таким заявлением Сергей Лавров выступил в интервью Первому каналу.

По словам министра иностранных дел РФ, сейчас Европа платит за энергоносители огромные деньги. Европейские бизнесмены страдают больше, чем предприниматели из Соединенных Штатов. Однако лидеры ЕС и ЕК по-прежнему противятся восстановлению «Северных потоков». Из-за принципиальной и глупой позиции по этому вопросу страдает вся ниша бизнеса.

«Люди типа вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, немецкого министра обороны Бориса Писториуса, они все говорят, что ни за что не позволят восстановить “Северные потоки”. Это либо больные люди, либо самоубийцы», — заключил Сергей Лавров.

Глава МИД России также посмеялся над жалкими заявлениями генсека НАТО Марка Рютте. Он говорит о безопасности Украины, но не заботится о целостности Дании. Именно вторая входит в состав НАТО. Киев туда не приглашен.