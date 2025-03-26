По словам министра иностранных дел РФ, сейчас Европа платит за энергоносители огромные деньги. Европейские бизнесмены страдают больше, чем предприниматели из Соединенных Штатов. Однако лидеры ЕС и ЕК по-прежнему противятся восстановлению «Северных потоков». Из-за принципиальной и глупой позиции по этому вопросу страдает вся ниша бизнеса.