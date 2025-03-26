Вице-президент США посетит американскую военную базу в Гренландии

Как следует из документа, 28 марта Вэнс и его жена Уша посетят базу, где для них «проведут брифинг по вопросам безопасности в Арктике». Военные на базе Питуффик выполняют задачи по предупреждению о ракетном нападении и контролю арктической зоны. В Белом доме уточнили, что эта поездка состоится вместо планировавшегося ранее посещения Ушей Вэнс гонок на собачьих упряжках.
«Стратегическое партнерство между США и Гренландией давно играет ключевую роль для нашей национальной и экономической безопасности», — подчеркивается в документе. Как в нем отмечается, «во время холодной войны США выделили дополнительные ресурсы Гренландии для защиты от советских ракетных ударов». «В последующие десятилетия пренебрежительное отношение со стороны руководства Дании и предыдущих администраций США дало нашим противникам возможность продвигать свои приоритеты в Гренландии и Арктике. Президент Трамп меняет этот курс должным образом», — говорится в заявлении.
Белый дом 23 марта заявил, что Уша Вэнс «вместе с сыном отправится в Гренландию с делегацией Соединенных Штатов, чтобы посетить исторические места, узнать о гренландском наследии». Тогда не сообщалось о том, что вице-президент США также примет участие в поездке.
Уходящий председатель гренландского правительства Мюте Эгеде ранее назвал планируемую поездку Уши Вэнс и американской делегации «явной провокацией». Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что в нынешней ситуации остров не нуждается в визитах из США, и назвала приезд американцев «давлением на Гренландию».
Заявления Трампа о Гренландии
Американский президент Дональд Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что США аннексируют Гренландию, которая является автономной территорией Дании.
Трамп 4 марта заявил, что одобрил бы решение населения Гренландии о вхождении этой автономной территории Дании в состав США. Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии.