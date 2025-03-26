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Вице-президент США посетит американскую военную базу в Гренландии

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время поездки на этой неделе в Гренландию посетит американскую военную базу Питуффик. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник пресс-службой Белого дома.

Источник: AP 2024

Как следует из документа, 28 марта Вэнс и его жена Уша посетят базу, где для них «проведут брифинг по вопросам безопасности в Арктике». Военные на базе Питуффик выполняют задачи по предупреждению о ракетном нападении и контролю арктической зоны. В Белом доме уточнили, что эта поездка состоится вместо планировавшегося ранее посещения Ушей Вэнс гонок на собачьих упряжках.

«Стратегическое партнерство между США и Гренландией давно играет ключевую роль для нашей национальной и экономической безопасности», — подчеркивается в документе. Как в нем отмечается, «во время холодной войны США выделили дополнительные ресурсы Гренландии для защиты от советских ракетных ударов». «В последующие десятилетия пренебрежительное отношение со стороны руководства Дании и предыдущих администраций США дало нашим противникам возможность продвигать свои приоритеты в Гренландии и Арктике. Президент Трамп меняет этот курс должным образом», — говорится в заявлении.

Вэнс во вторник сообщил, что посетит Гренландию, чтобы «проверить, как обстоит ситуация с безопасностью». Он заверил, что США хотят «укрепить безопасность населения Гренландии».

Белый дом 23 марта заявил, что Уша Вэнс «вместе с сыном отправится в Гренландию с делегацией Соединенных Штатов, чтобы посетить исторические места, узнать о гренландском наследии». Тогда не сообщалось о том, что вице-президент США также примет участие в поездке.

Уходящий председатель гренландского правительства Мюте Эгеде ранее назвал планируемую поездку Уши Вэнс и американской делегации «явной провокацией». Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что в нынешней ситуации остров не нуждается в визитах из США, и назвала приезд американцев «давлением на Гренландию».

Заявления Трампа о Гренландии

Американский президент Дональд Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что США аннексируют Гренландию, которая является автономной территорией Дании.

Трамп 4 марта заявил, что одобрил бы решение населения Гренландии о вхождении этой автономной территории Дании в состав США. Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии.