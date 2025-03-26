Вице-президент США посетит американскую военную базу в Гренландии

«Стратегическое партнерство между США и Гренландией давно играет ключевую роль для нашей национальной и экономической безопасности», — подчеркивается в документе. Как в нем отмечается, «во время холодной войны США выделили дополнительные ресурсы Гренландии для защиты от советских ракетных ударов». «В последующие десятилетия пренебрежительное отношение со стороны руководства Дании и предыдущих администраций США дало нашим противникам возможность продвигать свои приоритеты в Гренландии и Арктике. Президент Трамп меняет этот курс должным образом», — говорится в заявлении.