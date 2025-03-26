Глава МИД Лавров: работа ядерной «пятерки» никогда не прекращалась

Министр также задался вопросом о роли Франции и Великобритании в случае расширения формата. По его словам, обе эти страны входят в один военный альянс с США, который не раз высказывал негативное отношение к России и в период президентства Джо Байдена фактически объявил Москву «главной угрозой». Лавров отметил, что предложение вести переговоры с Россией, при этом исключая влияние Франции и Британии, выглядит нечестным.