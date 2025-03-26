Глава МИД Лавров: работа ядерной «пятерки» никогда не прекращалась

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работа ядерной «пятерки» никогда не прерывалась, и Москва готова продолжать сотрудничество в этом формате.
По его словам, в январе 2022 года по инициативе России состоялся онлайн-саммит, на котором была подтверждена формула, восходящая к заявлению Горбачева и Рейгана, о невозможности победы в ядерной войне и необходимости избегать ее начала. Этот принцип был поддержан всеми участниками ядерной «пятерки».
Лавров отметил, что США высказывают идею расширения формата с привлечением Китая, однако Москва считает это вопросом, который должен решать сам Пекин, и уважает его возможный выбор. При этом он подчеркнул, что текущие обсуждения в рамках ядерной «пятерки» в основном касаются мер доверия и предотвращения инцидентов, а не сокращения или количественных параметров ядерных арсеналов.
Министр также задался вопросом о роли Франции и Великобритании в случае расширения формата. По его словам, обе эти страны входят в один военный альянс с США, который не раз высказывал негативное отношение к России и в период президентства Джо Байдена фактически объявил Москву «главной угрозой». Лавров отметил, что предложение вести переговоры с Россией, при этом исключая влияние Франции и Британии, выглядит нечестным.
Ранее американская разведка заявила, что использование Россией ядерного потенциала грозило бы катастрофическими последствиями США.