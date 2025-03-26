«Я с тобой не буду дружить»: Лавров высмеял поведение Байдена в отношении России

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден демонстрировал отстраненность от политиков из России. Его поведение было схоже с детсадовской обидой. Ситуация в отношениях между Россией и США была аномальной при правлении Джо Байдена, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
Он подчеркнул, что бывший глава государства вел себя глупо. Сейчас Москва и Вашингтон пытаются восстановить диалог. Это возвращает государства к «нормальности». По словам главы МИД России, такой контакт необходим.
«Байден гордился своим опытом. Но когда ты вдруг, как мальчик в детском саду, отворачиваешься от девочки или девочка от мальчика, мол, я с тобой не буду дружить, не будем гулять во дворе, это глупо», — привел аналогию Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ также назвал спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа умным и энергичным человеком. По мнению Сергея Лаврова, спецпосланник хорошо понимает суть украинского конфликта. Однако странно думать, что все такие же умные, как он сам.