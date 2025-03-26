«Я с тобой не буду дружить»: Лавров высмеял поведение Байдена в отношении России

«Байден гордился своим опытом. Но когда ты вдруг, как мальчик в детском саду, отворачиваешься от девочки или девочка от мальчика, мол, я с тобой не буду дружить, не будем гулять во дворе, это глупо», — привел аналогию Сергей Лавров.