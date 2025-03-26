Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заметил, как быстро европейские представители изменили мнение по украинскому конфликту. Если раньше практически каждый из них яростно выступал против перемирия, то сейчас всё совсем иначе. Они быстро сменили позицию и поутихли. Об этом Сергей Лавров сообщил в интервью Первому каналу.
Российский министр посмеялся над такими резкими переменами в Европе. Он также добавил, что Украина в начале марта была готова пойти на перемирие и тут же потребовала немедленного согласия от России. При этом, говоря о прекращении ударов, Киев запустил наибольшее количество БПЛА по районам РФ. Европа никак не отреагировала на произошедшее.
«Всякие Макроны, Стармеры, Фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь “мяч” на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия не будет, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, накачать Украину, чтобы она выступала с позиции силы», — отметил Сергей Лавров.
Он вспомнил также о президенстве бывшего американского лидера Джо Байдена. По словам Сергея Лаврова, это было аномальное время, учитывая полное отсутствие контактов США и РФ. Он назвал позицию Джо Байдена в отношении Москвы глупой и сравнил ее с детсадовским поведением.