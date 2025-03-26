Лавров назвал диалог между Россией и США возвращением к нормальности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление диалога между Россией и США является важным шагом к нормализации отношений, подчеркнув, что период взаимодействия при бывшем президенте США Джо Байдене был аномалией.
По его мнению, такая ситуация не соответствует уровню политической зрелости, особенно с учетом многолетнего опыта Байдена.
Лавров отметил, что несмотря на существующие разногласия, сам факт восстановления диалога свидетельствует о возвращении к нормальным международным отношениям. Он подчеркнул, что обсуждаются не только вопросы, связанные с Украиной, но и другие значимые темы.
Министр также обратил внимание на ситуацию с «Северными потоками», подчеркнув, что их восстановление — это не только российско-американский вопрос, но и важный интерес Европы. По его словам, европейские политики, выступающие против возобновления работы газопроводов, либо не понимают последствий своих действий, либо действуют вопреки здравому смыслу.
Кроме того, Лавров отметил, что команда президента США Дональда Трампа стремится к построению взаимовыгодных и уважительных отношений, стараясь не допустить превращения разногласий между двумя крупнейшими ядерными державами в открытую конфронтацию. По его словам, в этом вопросе у сторон был достигнут консенсус.
Ранее Сергей Лавров заявил, что работа ядерной «пятерки» никогда не прерывалась, и Москва готова продолжать сотрудничество в этом формате.