Лавров назвал диалог между Россией и США возвращением к нормальности

Министр также обратил внимание на ситуацию с «Северными потоками», подчеркнув, что их восстановление — это не только российско-американский вопрос, но и важный интерес Европы. По его словам, европейские политики, выступающие против возобновления работы газопроводов, либо не понимают последствий своих действий, либо действуют вопреки здравому смыслу.