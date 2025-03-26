Гренелл: ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]… Украина вернула его России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — написал Греннел. Его комментарий размещен на его странице в X.