В США заявили о неудобной правде по поводу ЯО.
Посланник главы США Дональда Трампа Ричард Гренелл высказал точку зрения, что ядерное оружие, находившееся на Украине после распада СССР, принадлежало РФ. Об этом он написал в соцсети X.
«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]… Украина вернула его России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — написал Греннел. Его комментарий размещен на его странице в X.
В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности, связанный с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на ядерное разоружение Украина получила международные гарантии безопасности.