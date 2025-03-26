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Гренелл: ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

Посланник главы США Дональда Трампа Ричард Гренелл высказал точку зрения, что ядерное оружие, находившееся на Украине после распада СССР, принадлежало РФ. Об этом он написал в соцсети X.

В США заявили о неудобной правде по поводу ЯО.

Посланник главы США Дональда Трампа Ричард Гренелл высказал точку зрения, что ядерное оружие, находившееся на Украине после распада СССР, принадлежало РФ. Об этом он написал в соцсети X.

«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]… Украина вернула его России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — написал Греннел. Его комментарий размещен на его странице в X.

В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности, связанный с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на ядерное разоружение Украина получила международные гарантии безопасности.