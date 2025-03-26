Лавров иронично заметил смену отношения лидеров Европы к перемирию

«[Лидеры ЕС] сразу стали кричать, что, теперь “мяч” на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия им надо… Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — заметил Лавров в интервью «Первому каналу».