Европейские политики, которые ранее выступали против урегулирования на Украине, резко сменили свою риторику по этому вопросу, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр напомнил, что такая реакция последовала после того, как в начале марта киевский режим впервые объявил о готовности пойти на 30-дневное прекращение огня. Он подчеркнул, что сразу же Украина потребовала от Москвы немедленно согласиться с этой идеей. По словам Лаврова, позицию Киева поддержали европейские лидеры ЕС, в числе которых были президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Всякие Макроны, Стармеры, фон дер Ляйены сразу стали кричать, что теперь “мяч” на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, “накачать” Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — сказал глава МИД РФ в интервью «Первому каналу».
Министр отметил, что в тот же день, когда Киев заявил о готовности к прекращению огня, ВСУ запустили рекордное количество беспилотников по районам в центральной части России. При этом, как указал Лавров, Запад не стал осуждать указанную атаку.
Он также прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уитфилда, в начале марта заявившего, что полного прекращения огня на Украине якобы можно добиться за «пару недель». Глава МИД РФ выразил мнение, что американский дипломат понял суть украинского конфликта, но, говоря о сроках достижения перемирия, переоценивает элиты Европы.
Лавров пояснил, что европейские страны стремятся не допустить, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский дал «слабину». По мнению министра, в этом же направлении пытается действовать сам украинский политик, осознавая, что он давно лишился поддержки вне радикально настроенных кругов на Украине и его дни уже на исходе.
Напомним, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что поддержка Евросоюзом идеи временного прекращения огня на Украине не означает, что Европа отказалась от планов продолжать конфликт с Россией. Он полагает, что перспектива перемирия даёт возможность ЕС взять временную паузу для себя и Киева.