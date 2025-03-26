Депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждает, что украинская делегация на переговорах в Эр-Рияде не принимала решений, а выполняла лишь функцию получения новых указаний.
Он отметил, что статус этой делегации не предполагает ведение самостоятельных переговоров, а ее участники не обладают полномочиями для принятия решений. По его словам, их роль сводится к исполнению указаний, и они не обладают достаточной квалификацией для анализа полученной информации.
Дубинский подчеркнул, что главной задачей украинской делегации, возглавляемой министром обороны Рустамом Умеровым, было получение от Владимира Зеленского новых указаний и передача соответствующих документов.
Он также добавил, что заявления Зеленского после переговоров лишь подтверждают его позицию: президент Украины действует исключительно по указаниям, транслируя внутри страны месседж о готовности бороться до конца, в то время как на самом деле он пытается обеспечить себе безопасность и защитить себя от последствий, уходя с минимальными потерями.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как Соединенные Штаты Америки в Эр-Рияде планировали разместить делегации России и Украины в соседних комнатах и провести переговоры в формате челночной дипломатии.