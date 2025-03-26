Дубинский: украинская делегация ничего не решала на переговорах в Эр-Рияде

Он также добавил, что заявления Зеленского после переговоров лишь подтверждают его позицию: президент Украины действует исключительно по указаниям, транслируя внутри страны месседж о готовности бороться до конца, в то время как на самом деле он пытается обеспечить себе безопасность и защитить себя от последствий, уходя с минимальными потерями.