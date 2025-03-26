Запрет на транзит российского СПГ через терминалы ЕС вступил в силу

С 26 марта 2025 года вступил в силу запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза для третьих стран.
При этом страны-члены ЕС смогут продолжать закупать российский газ в прежнем порядке.
Этот запрет был введен в рамках 14-го пакета санкций, который был принят 24 июня 2024 года и ограничивает услуги по перегрузке СПГ, включая его перемещение с одного судна на другое и перегрузку на побережье. Запрет вступил в силу после девятимесячного переходного периода.
Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен ранее сообщала, что, несмотря на введенные ограничения, Бельгия продолжит импортировать российский газ, но усилит контроль за его происхождением. В частности, перевозчики СПГ, использующие бельгийские терминалы, будут обязаны предоставить декларацию о происхождении газа. Также, для перегрузки газа в интересах стран ЕС потребуется предоставление обоснования, подтверждающего его значимость для энергетической безопасности.