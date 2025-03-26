Запрет на транзит российского СПГ через терминалы ЕС вступил в силу

Этот запрет был введен в рамках 14-го пакета санкций, который был принят 24 июня 2024 года и ограничивает услуги по перегрузке СПГ, включая его перемещение с одного судна на другое и перегрузку на побережье. Запрет вступил в силу после девятимесячного переходного периода.