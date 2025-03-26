Лавров назвал позором заявление генсека НАТО Рютте о Гренландии

«Позорное явление. Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов (Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО) и не допускать нарушения территориальной целостности входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться Смешной и жалкий человек», — сказал министр в интервью «Первому каналу».
Лавров отметил, что генсек НАТО ранее в своих заявлениях неоднократно касался темы Украины, которая не входит в этот военный блок и никогда не будет его членом. Глава МИД напомнил, что в своих высказываниях Рютте подчёркивал, что Североатлантический альянс требует, «чтобы никто не смел» нарушать территориальную целостность Украины.
Министр добавил, что генсек НАТО решил не применять такой подход по отношению к территориям Дании.
Напомним, 13 марта Трамп перед встречей с Рютте заявил, что в целях международной безопасности необходимо присоединить Гренландию к США.
Ранее также американский министр торговли Говард Латник указал на отсутствие у Дании прав на Гренландию. Кроме того, он подчеркнул, что Канада долгое время ведет себя как часть США.