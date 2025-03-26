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Лавров назвал позором заявление генсека НАТО Рютте о Гренландии

Глава МИД РФ напомнил, что владеющая островом Дания является членом Североатлантического альянса, который по уставу должен защищать её целостность.
Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте показал себя «смешным и жалким» человеком, попросив президента США Дональда Трампа перед началом переговоров «не впутывать» Североатлантический альянс в вопрос о Гренландии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Позорное явление. Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов (Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО) и не допускать нарушения территориальной целостности входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться Смешной и жалкий человек», — сказал министр в интервью «Первому каналу».

Лавров отметил, что генсек НАТО ранее в своих заявлениях неоднократно касался темы Украины, которая не входит в этот военный блок и никогда не будет его членом. Глава МИД напомнил, что в своих высказываниях Рютте подчёркивал, что Североатлантический альянс требует, «чтобы никто не смел» нарушать территориальную целостность Украины.

Министр добавил, что генсек НАТО решил не применять такой подход по отношению к территориям Дании.

Напомним, 13 марта Трамп перед встречей с Рютте заявил, что в целях международной безопасности необходимо присоединить Гренландию к США.

Ранее также американский министр торговли Говард Латник указал на отсутствие у Дании прав на Гренландию. Кроме того, он подчеркнул, что Канада долгое время ведет себя как часть США.