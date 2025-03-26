Лавров назвал позором заявление генсека НАТО Рютте о Гренландии

«Позорное явление. Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов (Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО) и не допускать нарушения территориальной целостности входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться Смешной и жалкий человек», — сказал министр в интервью «Первому каналу».