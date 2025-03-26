Трамп доверяет своей команде, несмотря на скандал с чатом

Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению «Ансар Алла» (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием «Хуситы ПК тесная группа» проходила «увлекательная политическая дискуссия» с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.