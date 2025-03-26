Трамп доверяет своей команде, несмотря на скандал с чатом

«Президент Трамп абсолютно уверен в своей команде по национальной безопасности, включая нашего великого советника по национальной безопасности Майка Уолтца», — сказала она.
Левитт добавила, что американские власти в настоящее время очень напряженно работают над тем, чтобы выяснить, как журналист оказался в одном чате с высокопоставленными чиновниками. Она также подчеркнула, что инцидент произошел непреднамеренно.
«Офис советника Белого дома и Совет по национальной безопасности изучают этот вопрос, чтобы гарантировать, что подобное никогда не повторится», — отметила Левитт.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя всю ответственность за инцидент, назвав его ошибкой и исключив возможность преднамеренного добавления журналиста в чат.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению «Ансар Алла» (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием «Хуситы ПК тесная группа» проходила «увлекательная политическая дискуссия» с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.