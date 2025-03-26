Трамп: проблема соблюдения остановки огня в Черном море будет решена

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что вопрос мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Черном море можно будет разрешить.
Он отметил, что к этому процессу привлекли несколько стран, которые активно участвуют в решении данного вопроса. По словам Трампа, этот вопрос будет урегулирован с помощью международной поддержки.
Напомним, Вашингтон и Москва договорились об обеспечении безопасности судоходства. Также в ходе встречи в Саудовской Аравии стороны сошлись во мнении о том, что нужно исключить применение силы в Черном море.