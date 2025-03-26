Лавров: в случае ввода войск НАТО на Украине увековечат нацистский режим

«А когда “остаток” Украины, если он действительно сохранится в каком-то виде, будет взят под контроль силами безопасности натовских стран (неважно, под каким флагом) Эти силы безопасности будут увековечивать нацистский режим с запретом всего, что хоть как-то напоминает о русских корнях этой страны, которая и появилась благодаря русским», — сказал Лавров в интервью «Первому каналу».