Нацистский режим будет «увековечен» на Украине, если её «остаток» перейдёт под контроль войск НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, сейчас никто не говорит, что Североатлантический альянс будет укреплять демократию на оставшейся территории страны. Кроме того, как отметил глава МИД РФ, у НАТО нет планов отменять расистские и русофобские законы, введённые украинскими властями.
Лавров подчеркнул, что, исходя из этого, западные страны будут искоренять всё русское.
«А когда “остаток” Украины, если он действительно сохранится в каком-то виде, будет взят под контроль силами безопасности натовских стран (неважно, под каким флагом) Эти силы безопасности будут увековечивать нацистский режим с запретом всего, что хоть как-то напоминает о русских корнях этой страны, которая и появилась благодаря русским», — сказал Лавров в интервью «Первому каналу».
Напомним, 18 марта политолог Сергей Марков выразил мнение, что войска НАТО на Украине могут появиться «очень быстро». Он уточнил, что военные Североатлантического альянса будут называть себя «миротворцами».
24 марта депутат Верховной Рады Александр Дубинский написал, что британские и французские «миротворцы» нужны Киеву для обеспечения безопасности главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом, по словам парламентария, они будут охранять не только самого политика, но и стратегические объекты, которыми он хочет завладеть после окончания конфликта.