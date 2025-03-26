Хегсет: США видят своей миссией предотвращение войн

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что приоритетной задачей США является предотвращение военных конфликтов, однако в случае необходимости страна готова применять силу для устранения противников.
Трансляция выступления велась Министерством обороны США.
Он отметил, что обновленная стратегия сдерживания обеспечивает преимущества не только для самих США, но и для их союзников и партнеров.
Выступая в штате Гавайи, Хегсет подчеркнул, что Вашингтон намерен активно сотрудничать с союзниками для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, совместные усилия демонстрируют противникам, что каждый партнер и союзник играет важную роль в поддержании региональной безопасности.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление диалога между Россией и США является важным шагом к нормализации отношений.