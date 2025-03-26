В молдавской партии «Возрождение» осудили задержание главы Гагаузии Гуцул

Лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска осудила задержание в Кишинёве главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, которая планировала вылететь в Стамбул.
«Это акт политического давления на законно избранную главу автономии. Такие действия подрывают доверие жителей Гагаузии к правоохранительным органам и делают невозможным доверительный диалог между центром и автономией», — написала политик в своём Telegram-канале.
Параска потребовала от молдавских властей незамедлительно освободить Гуцул и прекратить политическое преследование лидеров оппозиции.
Напомним, ранее в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии заявили, что Евгения Гуцул была задержана сотрудниками ведомства на 72 часа. Правоохранительные органы пообещали раскрыть детали инцидента в среду, 26 марта.
Также стало известно, что при задержании в Кишинёве у Гуцул изъяли паспорт. Кроме того, как утверждают журналисты, главу Гагаузии подвергли тщательному досмотру без каких-либо объяснений.