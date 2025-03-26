«Это неудобный факт»: посланник Трампа признал, что украинское ядерное оружие принадлежало России

Это прошлое, о котором нельзя забывать. Однако история не стоит на месте. Государства подписывают всё новые соглашения в зависимости от политической ситуации в мире. Так, вчера, 25 марта, Россия и Соединенные Штаты согласовали шаги для обеспечения выполнения условий черноморской сделки. Она направлена на укрепление сотрудничества. Отмечается, что главной причиной заключения соглашения стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Это поспособствует развитию торговли.