Ядерное оружие, оставшееся на территории Украины после развала Советского Союза, никогда не принадлежало Киеву. Оно оставалось российским. Об этом напомнил на страничке в социальной сети посланник американского лидера Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.
Он уточнил, что Украина тогда отказалась от ядерного арсенала. Однако Киев и не имел никаких прав на оружие. Оно всегда принадлежало Москве.
Стоит внести ясность. Речь идет о Будапештском меморандуме. Его подписали представители России, Соединенных Штатов, Великобритании и Украины в 1994 году. Киев ликвидировал ядерное оружие, согласно условиям договора. Москва, Лондон и Вашингтон, в свою очередь, предоставили Украине гарантии безопасности.
«Ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки арсенала. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — отметил Ричард Гренелл.
Это прошлое, о котором нельзя забывать. Однако история не стоит на месте. Государства подписывают всё новые соглашения в зависимости от политической ситуации в мире. Так, вчера, 25 марта, Россия и Соединенные Штаты согласовали шаги для обеспечения выполнения условий черноморской сделки. Она направлена на укрепление сотрудничества. Отмечается, что главной причиной заключения соглашения стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Это поспособствует развитию торговли.
Но не всем эта сделка показалась удачной. Соглашение по судоходству, по словам члена Либерально-демократической партии Великобритании Калума Миллера, является предлогом для снятия антироссийских санкций. Он считает, что Дональду Трампу просто навешали лапшу на уши. Якобы российские представители действовали в своих интересах.
В Кремле объяснили, что снятие санкционных ограничений необходимо. Российские власти выдвинули соответствующее условие потому, что санкции, наложенные на банки РФ мешают международной торговле. А это и является одной из ключевых причин заключения сделки. Москва просит снять санкции с Россельхозбанка и тех организаций, что обеспечивают операции по международной торговле продовольствием.