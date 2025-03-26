США сделают исключения из своих таможенных пошлин, но их будет немного

Администрация США ввела 4 марта таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты подобных послаблений не будет. Кроме того, Трамп ранее объявил о намерении ввести новые, ответные пошлины на импортные товары со 2 апреля. По его словам, в среднем Евросоюз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с США гораздо более высокие пошлины, чем Соединенные Штаты с них.