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США сделают исключения из своих таможенных пошлин, но их будет немного

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены сделать исключения из своих таможенных пошлин на импорт из всех стран, которые применяют такие же протекционистские меры в отношении американских товаров. Как заявил во вторник президент США Дональд Трамп, таких исключений будет немного.

Источник: AP 2024

«Не слишком много. Не слишком много исключений. Не хочу, чтобы было слишком много исключений», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Newsmax.

«Другие страны обдирали нас на протяжении 45−50 лет, [даже] больше. Мы всегда были мягкими и слабыми. Ситуация обстояла практически таким образом, что у нас [США] были люди (лидеры — прим. ТАСС), которые понятия не имели, чем занимались», — считает Трамп.

Администрация США ввела 4 марта таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты подобных послаблений не будет. Кроме того, Трамп ранее объявил о намерении ввести новые, ответные пошлины на импортные товары со 2 апреля. По его словам, в среднем Евросоюз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с США гораздо более высокие пошлины, чем Соединенные Штаты с них.