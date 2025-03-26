Михаил Котюков вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» фронтовику Николаю Елисеенко

«По поручению президента страны передаю медаль к юбилею Великой Победы, которую Вы добыли в боях. Спасибо Вам большое, Николай Алексеевич, за то, что Вы сделали, и за то, что продолжаете делать. Ваша жизнь — пример для всех. Пример того, что каждый день — это новая возможность совершать добрые дела, пример трудолюбия. Мы равняемся на Вас», — сказал Михаил Котюков.