Михаил Котюков вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» фронтовику Николаю Елисеенко

Губернатор вручил ветерану юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».
«По поручению президента страны передаю медаль к юбилею Великой Победы, которую Вы добыли в боях. Спасибо Вам большое, Николай Алексеевич, за то, что Вы сделали, и за то, что продолжаете делать. Ваша жизнь — пример для всех. Пример того, что каждый день — это новая возможность совершать добрые дела, пример трудолюбия. Мы равняемся на Вас», — сказал Михаил Котюков.
Стоит отметить, что в прошлом году Николаю Алексеевичу исполнилось 100 лет.
В начале войны он работал трактористом, а в 1942-м, как только исполнилось 18, ушел бить врага — воевал на Карельском фронте, освобождал Заполярье, не раз в бою проявлял мужество, отвагу и решительность, за что награжден орденами Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
После Великой Победы Николай Алексеевич охранял северные границы страны. Несколько раз ветеран участвовал в параде на Красной площади в Москве.
В 1949 году демобилизовался и вернулся в родной Красноярский край. Всю жизнь работал трактористом: в числе особенно дорогих сердцу наград, кроме фронтовых, — орден Трудового Красного Знамени.
В семье ветерана бережно хранятся черно-белые фотографии — его родители, дети, родные и близкие люди. «В этом альбоме — судьба нескольких поколений нашей большой семьи, — говорит фронтовик, — и все живут в Красноярском крае, и все похожи на меня!».