Пострадавших нет, но в стеклопакетах остались пулевые отверстия. Полиция проводит проверку, а депутат связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.
Около полуночи в квартире Куранова раздались звуки выстрелов и бьющегося стекла. Депутат и его супруга находились дома и сразу вызвали полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили следы от пуль на кухне и в комнате.
«Сегодняшнее преступление я связываю с предыдущим покушением на мою жизнь. Оба инцидента — следствие моей депутатской работы. Некоторые мои позиции по ключевым вопросам Ангарска явно кому-то мешают», — заявил Куранов телеканалу «Актис».
Напомним, 31 октября 2024 года на ангарского парламентария уже нападали: возле дома двое неизвестных избили его бейсбольной битой. Тогда злоумышленников спугнули прохожие, а депутат отделался травмами. Теперь инцидент повторился — с применением огнестрельного оружия.
В местных пабликах («Ангарск. Подслушано», «Инцидент Ангарск») активно обсуждают происшествие:
«Если депутата дважды пытаются устранить — значит, он реально кому-то перешел дорогу»;
«Стрельба по окнам — это уже не просто “запугать”, а реальная угроза жизни»;
«Где гарантии, что в следующий раз не добьют?».
Полиция опрашивает свидетелей, изучает записи камер и ищет подозреваемых. Куранов известен как критик коррупционных схем в городе, и многие связывают нападения с его профессиональной позицией.
Остается ждать результатов расследования, но ясно одно: конфликт, в который вовлечен депутат, выходит на новый уровень.
В Ангарске обстреляли квартиру местного депутата. Это уже второе нападение за полгода
В ночь на 25 марта неизвестные открыли стрельбу по окнам квартиры заместителя председателя Думы Ангарского городского округа Александра Куранова, сообщает ИА «ТК Город».
Пострадавших нет, но в стеклопакетах остались пулевые отверстия. Полиция проводит проверку, а депутат связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.